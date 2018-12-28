Серена Уильямс - скандалистка и легенда, которая находится в шаге от рекорда всех времён

Американская теннисистка вернулась в большой теннис в марте 2018 года, набрав форму после рождения ребёнка. В июле американка уже играла в финале Уимблдона, в августе Уильямс в очередной раз была признана самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, в сентябре устроила скандал в финале US Open, а в декабре была включена в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Как она всё успевает?

Её можно любить, а можно ненавидеть. Обожателей, как и ненавистников у Серены полно. В последнее время её имя всё чаще всплывает в контексте очередного скандала или неоднозначного заявления, и всё реже в связи с успехами на теннисном корте. Правда, это как посмотреть!

В уходящем году 37-летняя Уильямс дважды играла в финалах турниров "Большого шлема". Оба раза ей немного не хватило до победы, но сам факт того, что американка по-прежнему играет на таком уровне не может не поражать.

На данный момент на счету Серены 23 победы на турнирах "Большого шлема". Ей не хватает всего одной победы, чтобы сравняться с рекордсменкой всех времен Маргарет Корт, которая блистала в 1960-70-х прошлого века. У австралийки 24 победы.

Давайте отмотаем время немного назад. Серена Уильямс впервые появилась на турнире "Большого шлема" в 1998 году. Мало кому известная тогда теннисистка сразу же обратила на себя внимание и поднялась на 20-ю строчку в мировом рейтинге.

В 1999 году Серена одержала свою первую победу на турнирах "Большого шлема". В 2019 году исполнится ровно 20 лет с момента её первой победы на US Open, а она по-прежнему играет. Вы только в это вдумайтесь!

Дома, на полках у Серены сотни разных наград, кубков и медалей - в том числе четыре олимпийские. На счету Серены 23 победы на турнирах "Большого шлема". Последняя, а вернее крайняя из них, состоялась в 2017 на Australian Open. Тогда Серена в финале одолела свою сестру Винус, а сразу после турнира объявила о перерыве в карьере по причине беременности. Позже выяснилось, что в Мельбурне она уже выступала, будучи в положении, что нисколько ей не помешало.

Интересно, что Серена 10 раз побеждала на турнирах "Большого шлема" после того как ей исполнилось 30 лет. Ни у одной другой теннисистки в Открытую эру не было больше трёх таких побед.

Уильямс принадлежит и другой рекорд, по денежным штрафам. Эмоциональная и порой чересчур резкая Серена оплатила немало денежных штрафов и своими высказываниями обидела судей. В общей сложности теннисистка потратила на штрафы за нарушения Кодекса поведения игроков около 141 000 долларов.

Последний громкий скандал с участием Серены случился в сентябре 2018 года, когда в финале US Open, уступая по ходу встречи японке Наоми Осаке, она начала нервничать и ругаться со всеми подряд, включая главного судью матча.

Серена - великая спортсменка, которая не любит проигрывать, но оказалось, что она ещё и не умеет этого делать. Опытная теннисистка испортила вкус победы молодой японке, для которой являлась кумиром, поссорилась со всеми вокруг и сильно подпортила себе репутацию.

С другой стороны, в конце года Серену включили в список самых влиятельных женщин мира. Американка стала единственной представительницей мира спорта в этом рейтинге. На первой позиции расположилась канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а третьей стала глава МВФ Кристин Лагард.

Помимо успехов на теннисном корте, Уильямс успела проявить себя и в других отраслях, например, в кино. На её счету 12 ролей в художественных фильмах и несколько документальных лент. Кроме того, Серена поработала также в качестве артистки озвучивания. Её голос можно услышать в оригинальных версиях мультфильмов "Легенда о Корре" и "Аватар: Легенда об Аанге".

Можно как угодно относится к младшей из сестёр Уильямс, но одно отрицать бессмысленно - эта теннисистка является настоящей легендой в мире большого спорта, которая на протяжении 20 лет демонстрирует невероятный уровень достижений.

Хочется пожелать Серене, чтобы в 2019 году у неё получилось установить новые рекорды, порадовать своих болельщиков, а также постараться не влипать в неприятные скандалы и истории. 37-летняя теннисистка завершает год на 16-м месте в мировом рейтинге, но останавливаться на этом она явно не собирается.

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии по теннису сообщил, что Уильямс примет участие в Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 14 по 27 января.