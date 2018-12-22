Сб, 22.12.2018
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Осторожно, праздники! 9 советов, как избежать хлопот и невзгод
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ФОТО: publicitātes

Как пережить праздничное время, чтобы получить от него максимальное удовольствие и избежать хлопот и невзгод? Прислушайтесь к нашим советам!

Надо быть особенно осторожными и внимательными, чтобы приятный рождественский переполох не оставил горького послевкусия!

Ведь, согласно опросу страхования Swedbank, почти четверть латвийских жителей, отмечая Рождество и Новый год, сталкиваются с неприятными ситуациями, которые сказываются на кошельке и на состоянии жилья.

Празднующие портили красным вином мягкую мебель, нечаянно поджигали  рождественскую елку или адвентовский венок, зажженные свечи прожигали дырки в полу, дети во время игр портили домашнюю технику.

Вот несколько советов - как позаботиться о безопасности жилья в праздничное время.

  • При приготовлении еды убедитесь, что поблизости от плиты нет предметов, которые могут легко зажечься, например, рукавиц для духовки, салфеток и других вещей. Во время предпраздничной лихорадки остаются незамеченными мелочи. Однако нередко именно они являются причиной различных происшествий.
  • Убедитесь, что горящие свечи всегда находятся в поле вашего зрения. Если хотя бы на короткий момент вы выходите в другое помещение, всегда тушите свечи. Непременно стоит и с детьми ежегодно обсудить безопасное поведение с огнем и свечами.
  • Рождественскую елку поставьте на расстоянии хотя бы трех метров от любого нагревающегося объекта – будь то радиатор, камин или печь.
  • Убедитесь, что в световых гирляндах, которыми вы декорируете праздничную елку или дом, нет поврежденных проводов или мест соединения. В поврежденных местах может возникнуть короткое замыкание, которое может привести к пожару.
  • Если у вас есть камин, который вы давно не использовали, а на Рождество или Новый год решили его затопить, обязательно перед этим надо вычистить дымоход.
  • Проверьте, в порядке ли домашние детекторы дыма. В них раз в два года надо менять батарейки. В свою очередь, если детекторов дыма нет, продумайте их установку. Детекторы дыма будут обязательны в любом доме, начиная с 2020 года! Можно приобрести, например, автономный детектор дыма, который дает сигнал только в конкретной квартире, но услышат его и соседи. Задача детектора - предупредить о возникшем пожаре. В случаях, если дома никого не будет, остается надежда, что резкий сигнал детектора услышат соседи и вызовут пожарных.
  • Отправляясь в путешествие или на празднование к родным или друзьям, убедитесь, что все двери и окна закрыты, а ценные вещи спрятаны в сейфе или в другом надежном месте. Нередко воришки используют возможность посетить оставленные в праздничное время без присмотра дома, поэтому надо быть осторожными и особенно позаботиться о безопасности жилья. Вы можете договориться с соседями о присмотре жилья во время вашего отсутствия.
  • Если в праздничное время вас долго не будет дома, убедитесь, что вы вынули из разетки все электрические устройства, например, настольные лампы, зарядки компьютера или телефона.
  • Если у вас есть страхование жилья, убедитесь, в каких случаях вы можете подать своему страховщику страховую заявку. Возможно, ваш страховой полис покрывает и расходы, которые возникли в связи с испорченным столом, диваном, напольным покрытием или упавшим телефоном. Также проверьте, есть ли какие-либо ограничения в отношении пожара и других происшествий. 

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