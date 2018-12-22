Осторожно, праздники! 9 советов, как избежать хлопот и невзгод

Осторожно, праздники! 9 советов, как избежать хлопот и невзгодЭто важно
22 декабря 2018, 10:37
Как пережить праздничное время, чтобы получить от него максимальное удовольствие и избежать хлопот и невзгод? Прислушайтесь к нашим советам!
Надо быть особенно осторожными и внимательными, чтобы приятный рождественский переполох не оставил горького послевкусия!
Ведь, согласно опросу страхования Swedbank, почти четверть латвийских жителей, отмечая Рождество и Новый год, сталкиваются с неприятными ситуациями, которые сказываются на кошельке и на состоянии жилья.
Празднующие портили красным вином мягкую мебель, нечаянно поджигали рождественскую елку или адвентовский венок, зажженные свечи прожигали дырки в полу, дети во время игр портили домашнюю технику.
Вот несколько советов - как позаботиться о безопасности жилья в праздничное время.