Осторожно, праздники! 9 советов, как избежать хлопот и невзгод

Надо быть особенно осторожными и внимательными, чтобы приятный рождественский переполох не оставил горького послевкусия!

Ведь, согласно опросу страхования Swedbank, почти четверть латвийских жителей, отмечая Рождество и Новый год, сталкиваются с неприятными ситуациями, которые сказываются на кошельке и на состоянии жилья.

Празднующие портили красным вином мягкую мебель, нечаянно поджигали рождественскую елку или адвентовский венок, зажженные свечи прожигали дырки в полу, дети во время игр портили домашнюю технику.

Вот несколько советов - как позаботиться о безопасности жилья в праздничное время.