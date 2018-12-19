Украина готовит новый поход кораблей в Азовское море, полагая, что Россия "подожмет хвост"

"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что власти Украины предлагают западным партнерам также направить корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. По словам Турчинова, участие кораблей альянса вынудило бы Россию считаться с международным правом.

Секретарь СНБО признал, что ответа на свои предложения присоединиться к походу Украина от НАТО пока не получила.

"Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - сказал Турчинов.

Но если проигнорировать агрессивные действия России, в дальнейшем она вновь может пойти на изменение государственных границ и новую агрессию, полагает секретарь СНБО. "Давайте говорить честно - РФ осуждена, но не наказана. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры относительно российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для других стран", - добавил Турчинов.

Отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться новый поход военных кораблей, он отметил, что "с этим вопросом нельзя медлить". "У нас нет альтернативы таким действиям", - добавил Турчинов, по словам которого Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море.

По словам Турчинова, инцидент в Черном море изменил весь характер войны с Россией. Теперь противостояние ведется открыто, а не в гибридной форме, как последние 4 с лишним года. "В Керченском проливе российские военные впервые с 2014 года атаковали украинских военных демонстративно, не скрывая своей ответственности за это преступление. То есть, по украинскому законодательству, как и по всем международным нормам, это был акт прямой военной агрессии. На этот раз они уже не рассказывали привычное: "Нас там нет, это не наши, это пираты Черного моря", - пояснил секретарь СНБО.

В российском руководстве считают, что Киев играет с огнем. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность в том, что "попытки провокаций Украина будет и дальше осуществлять". По его словам, обострения можно избежать, если украинцы будут соблюдать "очевидные требования" Москвы по прохождению пролива.

"Пройти Керченский пролив - это не просто взял и поплыл: делается заявка, дается лоцман. Ведь ранее украинские корабли проходили и без нарушений", - добавил Цеков, которого цитирует РБК.

Отвоевывать Крым Украина пока не готова