Украина готовит новый поход кораблей в Азовское море, полагая, что Россия "подожмет хвост"
Власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море, заявил в интервью BBC Украина секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его мнению, в этот раз Москва будет избегать конфронтации.
"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО отметил, что власти Украины предлагают западным партнерам также направить корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. По словам Турчинова, участие кораблей альянса вынудило бы Россию считаться с международным правом.
Секретарь СНБО признал, что ответа на свои предложения присоединиться к походу Украина от НАТО пока не получила.
"Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - сказал Турчинов.
Но если проигнорировать агрессивные действия России, в дальнейшем она вновь может пойти на изменение государственных границ и новую агрессию, полагает секретарь СНБО. "Давайте говорить честно - РФ осуждена, но не наказана. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры относительно российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для других стран", - добавил Турчинов.
Отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться новый поход военных кораблей, он отметил, что "с этим вопросом нельзя медлить". "У нас нет альтернативы таким действиям", - добавил Турчинов, по словам которого Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море.
По словам Турчинова, инцидент в Черном море изменил весь характер войны с Россией. Теперь противостояние ведется открыто, а не в гибридной форме, как последние 4 с лишним года. "В Керченском проливе российские военные впервые с 2014 года атаковали украинских военных демонстративно, не скрывая своей ответственности за это преступление. То есть, по украинскому законодательству, как и по всем международным нормам, это был акт прямой военной агрессии. На этот раз они уже не рассказывали привычное: "Нас там нет, это не наши, это пираты Черного моря", - пояснил секретарь СНБО.
В российском руководстве считают, что Киев играет с огнем. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность в том, что "попытки провокаций Украина будет и дальше осуществлять". По его словам, обострения можно избежать, если украинцы будут соблюдать "очевидные требования" Москвы по прохождению пролива.
"Пройти Керченский пролив - это не просто взял и поплыл: делается заявка, дается лоцман. Ведь ранее украинские корабли проходили и без нарушений", - добавил Цеков, которого цитирует РБК.
Отвоевывать Крым Украина пока не готова
Александр Турчинов также прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что со стороны Украины на границе Крыма готовится провокация. "Ответ будет такой, что мало не покажется", - пригрозил российский дипломат, которого цитировал "Московский комсомолец".
По словам Турчинова, военно-политическое руководство Украины "никогда не пойдет на опасные авантюры". Но при этом секретарь СНБО разделяет реваншистские настроения. "Для победного наступления необходимо иметь значительное преимущество над врагом. Сегодня мы еще не готовы обеспечить победоносное наступление на вторую по потенциалу армию мира, чтобы вернуть все оккупированные территории. Но все меняется и нельзя исключать, что Лавров предсказывает недалекое будущее", - сказал украинский политик.
Заявление Лаврова прокомментировали и в МИД Украины. "Российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в "подготовке провокаций. Но это - очередная информационная операция. На самом деле, это Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины", - говорится в сообщении МИД, которое приводит УНИАН.
Крымский мост может быть разрушен
Украина намеревается усилить береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы, утверждает Александр Турчинов.
"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, "не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный". Тем самым Турчинов намекнул на Крымский мост, соединивший полуостров Крым с российским Краснодарским краем.
Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. В церемонии открытия моста принимал участиепрезидент РФ Владимир Путин, севший за руль грузовика.
Обмен резкими политическими заявлениями между Украиной и Россией участился после морского инцидента в конце осени. 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.
Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.
В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней, а сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.
В Минобороны Украины также пообещали и впредь отправлять корабли в Керченский пролив даже под угрозой масштабной российской агрессии.