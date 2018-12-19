KNAB еще оценивает, что делать с Эйгимсом

Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Если он признан подозреваемым и если необходимо, тогда применяется мера пресечения, самая суровая - лишение свободы. Об этом решает суд по запросу следствия. Запросы KNAB оцениваются Рижским городским судом Видземского предместья.

Как сообщалось, в сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства.

Стало известно, что начатый KNAB уголовный процесс связан с закупками на строительные работы в двух образовательных заведениях, победителем в которых была признана компания Modus būve. Эту информацию агентству LETA подтвердили источники в думе.

Компания за последние годы победила в нескольких закупках - получила право восстановить спортивный корпус Даугавпилской государственной польской гимназии и делать там дополнительные работы. Расходы превысили 1,2 миллиона евро, не считая НДС.

Еще большая сумма фигурирует в закупке для перестройки другого образовательного заведения - 2,2 миллиона без НДС. Общая сумма, фигурирующая в уголовном деле, составляет 4,2 миллиона евро, включая НДС.

Первый из договоров заключен еще в 2016 году, когда мэром был Янис Лачплесис (Латгальская партия).

В настоящее время по делу задержаны два человека, а во вторник, 18 декабря, сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.