"Самый популярный в мире" донор спермы рассказал о своей жизни

27-летний житель Лос-Анджелеса, штат Калифорния, утверждает, что решил стать донором после серии неудачных романов.

"Мне всегда хотелось детей, но я очень быстро устаю от отношений, - объясняет он. - Донорство дает мне отдушину. Нет нужды искать девушку, а дети все равно будут".

Лично ему известно о 18 детях, родившихся при его участии.

Первые клиенты обратились к Горди, когда ему было 23 года. "В феврале 2014 года я встретил пару, которая хотела завести детей, - вспоминает он. - Я сказал им, что могу помочь.

Мы разговаривали 30 минут и через неделю встретились. Женщина забеременела, ребенку теперь четыре года. Потом та же пара завела от меня второго ребенка, ему сейчас 14 месяцев".

По словам Кайла, его выбирают из-за прекрасной наследственности. "Я происхожу из хорошей семьи, - хвастается он. -

Папа - юрист, мама - программист, дедушка преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и был личным другом и коллегой Альберта Эйнштейна.

Так что детям достанутся все эти юридические и инженерные ген".

Донор утверждает, что в 25 процентах случаев занимается с клиентками сексом. "Ко мне обратилась одна женщина, которой за 50, и попросила помочь забеременеть своей 29-летней дочери, чтобы потом усыновить ребенка, - рассказывает он. — Через год дочь захотела от меня еще одного ребенка, на этот раз для себя. В следующем месяце лечу к ней делать его естественным путем».