"Самый популярный в мире" донор спермы рассказал о своей жизни
Американец Кайл Горди (Kyle Gordy), называющий себя "самым популярным донором спермы в мире", заявил, что четверть клиенток выбирают секс с ним вместо искусственного оплодотворения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mirror.
27-летний житель Лос-Анджелеса, штат Калифорния, утверждает, что решил стать донором после серии неудачных романов.
"Мне всегда хотелось детей, но я очень быстро устаю от отношений, - объясняет он. - Донорство дает мне отдушину. Нет нужды искать девушку, а дети все равно будут".
Лично ему известно о 18 детях, родившихся при его участии.
Первые клиенты обратились к Горди, когда ему было 23 года. "В феврале 2014 года я встретил пару, которая хотела завести детей, - вспоминает он. - Я сказал им, что могу помочь.
Мы разговаривали 30 минут и через неделю встретились. Женщина забеременела, ребенку теперь четыре года. Потом та же пара завела от меня второго ребенка, ему сейчас 14 месяцев".
По словам Кайла, его выбирают из-за прекрасной наследственности. "Я происхожу из хорошей семьи, - хвастается он. -
Папа - юрист, мама - программист, дедушка преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и был личным другом и коллегой Альберта Эйнштейна.
Так что детям достанутся все эти юридические и инженерные ген".
Донор утверждает, что в 25 процентах случаев занимается с клиентками сексом. "Ко мне обратилась одна женщина, которой за 50, и попросила помочь забеременеть своей 29-летней дочери, чтобы потом усыновить ребенка, - рассказывает он. — Через год дочь захотела от меня еще одного ребенка, на этот раз для себя. В следующем месяце лечу к ней делать его естественным путем».
Напомним, в 2017 году сообщалось, что 57-летний американский художник Майкл Рубино встретился с 19 детьми, которые родились в результате искусственной инсеминации его спермой. "Когда я был донором, то полагал, что увижу двух или трех, если повезет, - признался он. - Я полюбил каждого из них сразу, как только встретил".