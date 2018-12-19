Люди о правительстве Кариньша: а нам нужен неплатежеспособный министр-банкрот?

"Подождите, что? Банкротирующий и неплатежеспособный министр. Это что-то новенькое!"

Paga, ko? Bankrotējusi un maksātnespējīga ministre (https://t.co/wmKvwWBo6H)? Tas tik ir kas jauns! https://t.co/HYzINZwvI5 — Dmitry Golubev (@lastguru_net) December 19, 2018

ФОТО: Ekrānuzņēmums

"Тайный план СЗК - провалить попытку создания правительства Кариньша с большим цирком!"

ZZS slepenais plāniņš - izgāzt Kariņa valdības veidošanas mēģinājumu ar lielu cirku — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 19, 2018

"Ответ есть, на Гобземса. Господин Кайминьш партию создал, но с самого начала остался в меньшинстве.

Atbilde ir, uz Gobzemi:)



Kaimiņa kungs partiju izveidoja, bet jau pašā sākumā palika mazākumā. https://t.co/wr2s0EgXND — Jānis Eglītis (@egliitis) December 19, 2018

Предложенные "Для развития/За!" кандидаты кажутся тонкой иронией над обещанными новыми взглядами в политике, но KPV, конечно, другой уровень. Министр экономики - лоббист, внутренних дел - парень, которого выкинули из адвокатуры, благосостояния - бухгалтер полиции.

A/PAR piedāvātie ministru kandidāti šķita tāda smalka ironija par partijas solīto jauno iesaukumu politikā, bet nu KPV, protams, cits līmenis. Ekonomikas ministrs - shēmotāju lobists, iekšlietu - čalis, kurš izmests no advokatūras, bet labklājības - pašv. policijas lietvede. https://t.co/wtZn1DRREc — Jānis Polis (@JanisPolis) December 19, 2018

"Гобземс будет главой МВД? Без допуска контролировать Полицию безопасности? Принимать участие в заседаниях не будет?"

Gobzems būs Iekšlietu ministrs? Bez pielaides pārraudzīs Drošības policiju? Nepiedalīsies sanāksmēs? — aidis (@tomsons) December 19, 2018

Как уже сообщал наш портал, "Новое Единство" обещает комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате Новой консервативной партии (НКП) на должность министра образования и науки, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев.

НКП пока не назвала своего кандидата на должность министра образования и науки. Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на эту должность у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс.

Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.

Партия "KPV LV" выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.

"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.

Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.