Люди о правительстве Кариньша: а нам нужен неплатежеспособный министр-банкрот?
Большинство партий согласно с предложенной Кариньшем моделью правительства, однако "Новое единство" до сих пор ждет, когда будут названы все кандидаты на пост министров. В соцсетях уже вовсю обсуждаются потенциальные главы министерств.
"Подождите, что? Банкротирующий и неплатежеспособный министр. Это что-то новенькое!"
Paga, ko? Bankrotējusi un maksātnespējīga ministre (https://t.co/wmKvwWBo6H)? Tas tik ir kas jauns! https://t.co/HYzINZwvI5— Dmitry Golubev (@lastguru_net) December 19, 2018
"Тайный план СЗК - провалить попытку создания правительства Кариньша с большим цирком!"
ZZS slepenais plāniņš - izgāzt Kariņa valdības veidošanas mēģinājumu ar lielu cirku— Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 19, 2018
"Ответ есть, на Гобземса. Господин Кайминьш партию создал, но с самого начала остался в меньшинстве.
Atbilde ir, uz Gobzemi:)— Jānis Eglītis (@egliitis) December 19, 2018
Kaimiņa kungs partiju izveidoja, bet jau pašā sākumā palika mazākumā. https://t.co/wr2s0EgXND
Предложенные "Для развития/За!" кандидаты кажутся тонкой иронией над обещанными новыми взглядами в политике, но KPV, конечно, другой уровень. Министр экономики - лоббист, внутренних дел - парень, которого выкинули из адвокатуры, благосостояния - бухгалтер полиции.
A/PAR piedāvātie ministru kandidāti šķita tāda smalka ironija par partijas solīto jauno iesaukumu politikā, bet nu KPV, protams, cits līmenis. Ekonomikas ministrs - shēmotāju lobists, iekšlietu - čalis, kurš izmests no advokatūras, bet labklājības - pašv. policijas lietvede. https://t.co/wtZn1DRREc— Jānis Polis (@JanisPolis) December 19, 2018
"Гобземс будет главой МВД? Без допуска контролировать Полицию безопасности? Принимать участие в заседаниях не будет?"
Gobzems būs Iekšlietu ministrs? Bez pielaides pārraudzīs Drošības policiju? Nepiedalīsies sanāksmēs?— aidis (@tomsons) December 19, 2018
Как уже сообщал наш портал, "Новое Единство" обещает комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате Новой консервативной партии (НКП) на должность министра образования и науки, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев.
НКП пока не назвала своего кандидата на должность министра образования и науки. Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на эту должность у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс.
Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.
Партия "KPV LV" выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.
"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.
Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.
Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ считает, что обязанности министра культуры должна продолжать выполнять Даце Мелбарде, министром по особым поручениям в демографических вопросах мог бы стать Имант Парадниекс, министром земледелия - Каспар Герхардс.