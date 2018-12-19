Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

Люди о правительстве Кариньша: а нам нужен неплатежеспособный министр-банкрот?
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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Большинство партий согласно с предложенной Кариньшем моделью правительства, однако "Новое единство" до сих пор ждет, когда будут названы все кандидаты на пост министров. В соцсетях уже вовсю обсуждаются потенциальные главы министерств.

"Подождите, что? Банкротирующий и неплатежеспособный министр. Это что-то новенькое!"

ФОТО: Ekrānuzņēmums

"Тайный план СЗК - провалить попытку создания правительства Кариньша с большим цирком!"

"Ответ есть, на Гобземса. Господин Кайминьш партию создал, но с самого начала остался в меньшинстве.  

Предложенные "Для развития/За!" кандидаты кажутся тонкой иронией над обещанными новыми взглядами в политике, но KPV, конечно, другой уровень. Министр экономики - лоббист, внутренних дел - парень, которого выкинули из адвокатуры, благосостояния - бухгалтер полиции.

"Гобземс будет главой МВД? Без допуска контролировать Полицию безопасности? Принимать участие в заседаниях не будет?"

Как уже сообщал наш портал, "Новое Единство" обещает комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате Новой консервативной партии (НКП) на должность министра образования и науки, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев.

НКП пока не назвала своего кандидата на должность министра образования и науки. Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на эту должность у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс.  

Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.

Партия "KPV LV" выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.

"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.

Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ считает, что обязанности министра культуры должна продолжать выполнять Даце Мелбарде, министром по особым поручениям в демографических вопросах мог бы стать Имант Парадниекс, министром земледелия - Каспар Герхардс.

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