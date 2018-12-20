По случаю первой годовщины винтажного бренда VOLGA его основатель Сергей Хатанзейский устроил предрождественскую вечеринку. Сергей находит оригинальные вещи по всему миру, придает им товарный вид и снова пускает в оборот. А свой шоурум в здании на набережной 11 Ноября, оформленный в стиле 90-х с коврами на стенах, он называет "винтажным королевством".