Чт, 20.12.2018
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Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2019 году
Всех касается!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Flickr/by edenpictures

2019 год, согласно прогнозам, будет весьма спокойным, но это не значит, что жизнь людей не изменится. Одним знакам Зодиака придется столкнуться с большими переменами, а другим - с изменениями меньшего масштаба.

Каким бы ни был ваш путь в год Желтой Земляной Свиньи, старайтесь не терять позитивный настрой. В целом настроение звезд и планет будет положительным на протяжении почти всего года, а это означает, что с любыми неурядицами можно справиться, уверяют эксперты dailyhoro.ru.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Знакам стихии Воды предстоит встретиться с испытаниями, а также столкнуться с проблемой выбора в самом начале года. Это будет время серьезных изменений, которые начнутся стихийно и закончатся не менее быстро. Скорпионам, Ракам и Рыбам нужно будет понять, в каком направлении двигаться дальше. Первые недели 2019 года станут яркими и насыщенными.

Весь год в целом относительно спокойный, но иногда будут наступать такие динамичные периоды, в которые стоит делать упор на продуманность действий и осторожность.

Главное - действовать своевременно, без спешки или промедления.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Львам, Стрельцам и Овнам предстоит встретиться с большими переменами в любви. У Овнов и Стрельцов эти перемены могут быть не самыми позитивными, а вот Львам улыбнется удача и в поисках второй половинки и в процессе укрепления отношений. Овнам и Стрельцам астрологи советуют делать то, что подсказывает сердце.

2019 год для представителей стихии Огня будет очень ярким, наполненным добром и новыми знакомствами. Велика вероятность повстречать любовь всей своей жизни

или познакомиться с интересными людьми.

Это будет идеальное время для свадьбы, любовных признаний, романтики.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Девам, Козерогам и Тельцам предстоят очень важные изменения. 2019 год будет лишен непредсказуемости и хаоса, поэтому можно смело доверять интуиции, следовать за зовом сердца.

Девам улыбнется удача в финансовой сфере -

это будет очень продуктивный год, когда многим представителям этого знака удастся найти новые источники дохода, сменить работу на более интересную и высокооплачиваемую.

Изменения в жизни Козерогов будут важными, но не повлекут за собой новых перемен. Они будут происходить быстро и временами незаметно.

Что касается Тельцов, то перемены в их жизни будут непредсказуемыми. Астрологи советуют расслабиться и наслаждаться жизнью. Чем раньше Тельцы определятся с целями, тем меньше неожиданностей они встретят на своем пути.

Стихия воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Водолеям, Близнецам и Весам следует заранее продумать тактику и построить планы на будущее. В особенной степени это касается финансовой сферы. В любовных делах тоже лучше исключить риски, особенно тем, кто находится в отношениях.

Водолеев ждут приятные сюрпризы на работе и в финансах - возможно, им удастся купить что-то дорогостоящее по приемлемой цене, подняться по карьерной лестнице.

Весам нужно будет принять все изменения сдержанно и спокойно - к концу года представители этого знака получат невероятный жизненный опыт. Это будет крайне насыщенный год, полный интересных изменений во всех сферах.

Близнецов в 2019 году ждут новые яркие эмоции, подвижки в любовной сфере и обретение взаимопонимания в существующих отношениях. Возможно, судьба подарит Близнецам второй шанс, снова сведя их с бывшей второй половинкой. Также есть шанс помириться с теми, с кем отношения в прошлом были разорваны.

Общие советы астрологов для всех знаков Зодиака: принимайте любые изменения смело - именно от ваших действий и реакции зависит, будут ли перемены счастливыми.

Этот год может стать переломным моментом для большинства из нас. Править миром будет доброта и щедрость. Добавьте сюда позитивное мышление — и получите рецепт истинного счастья.

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