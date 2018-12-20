Сегодня в интернете будут опубликованы документы КГБ

Сегодня утром в официальном издании "Латвияс вестнесис" будут опубликованы принятые на прошлой неделе поправки к правилам Кабинета министров о деятельности Латвийского национального архива. С их вступлением в силу документы КГБ могут публиковаться в интернете.

Группы публикуемых в этом году документов будут размещены на сайте Латвийского национального архива. Адрес специального раздела - kgb.arhivi.lv.

Для доступа к документам КГБ необходимо будет зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ ЛССР и описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фонда Государственного архива PA-101.