Президента Бразилии обвинили в коррупции

Отмечается, что расследование ведется в отношении президентского указа, упростившего нормы управления портами страны.

По версии следствия, Темер мог подписать данный указ в интересах логистической компании Rodrimar SA в обмен на вознаграждение.

Расследование связей главы государства с компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус, правоохранительные органы начали еще в начале 2018 года. Также Темера подозревают в получении взяток от строительной компании Odebrecht.

Кроме президента, прокуратура предъявила обвинения еще пяти людям. Ведомство настаивает, что они должны возместить ущерб в размере 32,6 миллиона реалов (8,3 миллиона долларов).

Действующий президент Бразилии все обвинения отрицает.