В Риге раздали награды лучшим футболистам Латвии 2018 года

24-летний Икауниекс получил награду лучшему футболисту Латвии в среду на проходящем во Дворце культуры ВЭФ вечере лауреатов. В борьбе за награду он обошёл двух вратарей - Роберта Озолса и Андриса Ванинса, который признавался лучшим на протяжении последних трёх лет.

Галерея: Ежегодный вечер Лауреатов Латвийской Федерации Футбола

"Для меня большая честь получить эту награду", - сказал Давис Икауниекс. "Год был двояким, но есть большая мотивация работать еще больше".

Этот год Икауниекс начал в составе чешкого клуба "Высочина". Команда оказалась одной из слабейших в чемпионате и вскоре покинула сильнейший дивизион. Латвийский футболист был одним из лидеров клуба и в списке бомбардиров чемпионата Чехии занимал пятое место. Летом он заключил 3-летний контракт с командой "Яблонец". Этой осенью в составе нового клуба Икауниекс дебютировал в Лиге Европы.

Dāvis Ikaunieks no @FKJablonec pirmoreiz karjerā ieguvis gada labākā Latvijas futbolista titulu!!! Pirms tam trīs reizes pēc kārtas šo balvu ieguva Andris Vaņins, kurš šoreiz balsojumā palika otrais #futbolalaureāti pic.twitter.com/KXRdKOYhRh — Futbola federācija (@kajbumba) December 19, 2018

В конце прошлого сезона Икауниекс был признан лучшим легионером чемпионата Чехии. На счету Икауниекса 19 матчей за сборную Латвии, в которых он отметился тремя голами.

Лучшей футболисткой Латвии была признана Ольга Шевцова, которая завоевала эту награду во второй раз подряд. Всего Шевцова четырежды признавалась лучшей футболисткой страны. В этом году она обошла Карлину Миксоне и Сандру Войтане.

Otro gadu pēc kārtas un ceturto reizi karjerā Olga Ševcova nosaukta par gada labāko futbolisti!#futbolalaureāti pic.twitter.com/CcqTz9EDkS — Futbola federācija (@kajbumba) December 19, 2018

Лучшим игроком чемпионата Латвии был признан вратарь футбольного клуба "Рига" Роберт Озолс, который обогнал в голосовании Тосина Айегуна ("Вентспилс") и Владимира Баенко ("Рига").

Лучшим футболистом первой Лиги был назван Вугар Аскеров, футзалистом - Герман Матюшенко, а приз лучшему игроку в пляжный футбол достался Сергею Васильеву.

Лучшим молодым футболистом был признан Роберт Улдрикис, который представляет швейцарский клуб "Сьон". Лучшая молодая футболистка - Нэлле Треймане.

Roberts Uldriķis no Šveices kluba @FCSion otro gadu pēc kārtas nosaukts par Latvijas jaunatnes labāko futbolistu!#futbolalaureāti pic.twitter.com/uJmDYD2hWR — Futbola federācija (@kajbumba) December 19, 2018

Лучшим тренером был выбран Виктор Скрипним, который в минувшем сезоне привёл "Ригу" к чемпионству Латвии. Лучшим женским тренером назвали Евгения Михалкова.

Андрис Трейманис в пятый раз подряд был признан лучшим арбитром, а награду ассистента досталась Херальду Гудерманису. Лучшим арбитром среди женщин была названа Виола Раудзиня, ассистентом - Лига Дидрике.