Зимнее солнцестояние по всей Латвии будет снежным

21 и 22 декабря станут самыми короткими днями года. Ночь с пятницы на субботу станет длиннейшей ночью года, и через 22 минуты после полуночи будет миг солнцестояния, когда начнется астрономическая зима.

Длина светового дня в пятницу и субботу составит от 6 часов и 26 минут в самой северной точке Латвии в Руйиенском крае до 7 часов и 2 минут в самой южной точке в Даугавпилсском крае.

Раньше всего солнце зайдет у границы с Россией в Алуксненском и Вилякском краях, где закат наступит уже в 15:26, а в Руцавском крае на юго-западе солнце зайдет в 16:02.

Впрочем, возможность увидеть рассвет или закат в Латвии будет мала, так как небо будут закрывать облака, и лишь местами облачное одеяло на мгновение может раскрыться. В пятницу пройдет небольшой снег, толщина снежного покрова вырастет на 1-3 сантиметра, а в субботу осадков будет совсем мало и станет теплее - воздух прогреется до +1..-2 градусов.

Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды отмечает, что сейчас толщина снежного покрова составляет от 2-4 сантиметров в западной и центральной частях страны до 10-11 сантиметров в Екабпилсе и местами в Видземе.

После зимнего солнцестояния день начнет становиться длиннее, а ночь - короче.