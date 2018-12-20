Банки не раскрывают, сколько денег жители вносят через банкоматы

Одной из существенных проблем в связи с теневой экономикой контролирующие структуры и эксперты финансово-экономической сферы называют зарплаты в конвертах и оборот нелегальных наличных денег. Подчеркивается также, что именно суммы наличных, регулярно вносимые частными лицами на банковские счета через банкоматы, являются одним из индикаторов, позволяющих легко подсчитать циркулирующую в теневой экономике подозрительную денежную массу и соответственно принять меры по искоренению теневой экономики, пишет газета Diena.
Однако ни один банк не отвечает на вопрос о суммах наличных, вносимых на его счета через банкоматы.
Надо отметить, что не все наличные деньги, ежемесячно вносимые на счета через банкоматы, можно считать подозрительными, ведь часть их на свои банковские счета вносят мелкие предприниматели, которые не могут позволить себе услуги инкассации.
Также не все частные лица, более или менее регулярно вносящие деньги на свои счета через банкоматы, могут быть подозреваемыми в связях с теневой экономикой, указывают представители банков.