Банки не раскрывают, сколько денег жители вносят через банкоматы

Однако ни один банк не отвечает на вопрос о суммах наличных, вносимых на его счета через банкоматы.

Надо отметить, что не все наличные деньги, ежемесячно вносимые на счета через банкоматы, можно считать подозрительными, ведь часть их на свои банковские счета вносят мелкие предприниматели, которые не могут позволить себе услуги инкассации.