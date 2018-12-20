Яркинс: дефицит денег на улицах Риги близок к миллиарду евро

Плохое качество дорог в столице связано с нехваткой средств - дефицит денег на улицах Риги близок к миллиарду евро, в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы, бывший член правления предприятия Rīgas satiksme Эмил Яркинс, сообщает агентство ЛЕТА.
Еще минимум 200 миллионов евро необходимо на приведение в порядок системы ливневой канализации. В некоторых местах Риги ливневой канализации вообще никогда не было, в других она очень старая и функционирует неудовлетворительно, добавил Яркинс.
Чиновник считает, что, несмотря на то, что в Риге и всей Латвии инвестиции не были достаточно большими, в последние годы ситуация значительно улучшилась.
Однако, хоть в городскую инфраструктуру и инвестируют примерно 20 миллионов в год, этих денег недостаточно, и дорожное покрытие теряет свое хорошее состояние.
Грунтового покрытия и бездорожья на улицах Риги тоже довольно много - несколько сотен километров во всем городе, сказал Яркин.
"Учитывая современные тенденции и нормативные акты, эти улицы не могут больше делать как в старые времена, когда насыпали гранит и клали асфальт, сейчас, если его кладут, то делают это основательно - с полным технологическим процессом, создавая и ливневую канализацию, тротуары, освещение. Таким образом, не важно, находится улица в центре или на окраине - затраты практически одинаковы", - рассказал Яркинс.
По его мнению, если государство и Рига не станут значительнее богаче, общая длина непостроенных улиц еще какое-то время останется довольно большой.
Комментируя коррупционное дело Rīgas satiksme, Яркинс указал, что ничего не знал о возможных нарушениях в закупках предприятия - они были сделаны еще до начала его работы на предприятии. "У меня с этими закупками нет ни малейшей связи", - заявил газете Яркинс.
Яркинс также отметил, что у него нет оснований для беспокойства, что предприятие могут передать в руки непрофессионалов. Он добавил, что знает нового председателя правления Rīgas satiksme Анрийса Матисса как профессионала сферы высокого класса.