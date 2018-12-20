Яркинс: дефицит денег на улицах Риги близок к миллиарду евро

Еще минимум 200 миллионов евро необходимо на приведение в порядок системы ливневой канализации. В некоторых местах Риги ливневой канализации вообще никогда не было, в других она очень старая и функционирует неудовлетворительно, добавил Яркинс.

Чиновник считает, что, несмотря на то, что в Риге и всей Латвии инвестиции не были достаточно большими, в последние годы ситуация значительно улучшилась.

Однако, хоть в городскую инфраструктуру и инвестируют примерно 20 миллионов в год, этих денег недостаточно, и дорожное покрытие теряет свое хорошее состояние.

Грунтового покрытия и бездорожья на улицах Риги тоже довольно много - несколько сотен километров во всем городе, сказал Яркин.

"Учитывая современные тенденции и нормативные акты, эти улицы не могут больше делать как в старые времена, когда насыпали гранит и клали асфальт, сейчас, если его кладут, то делают это основательно - с полным технологическим процессом, создавая и ливневую канализацию, тротуары, освещение. Таким образом, не важно, находится улица в центре или на окраине - затраты практически одинаковы", - рассказал Яркинс.

По его мнению, если государство и Рига не станут значительнее богаче, общая длина непостроенных улиц еще какое-то время останется довольно большой.

Комментируя коррупционное дело Rīgas satiksme, Яркинс указал, что ничего не знал о возможных нарушениях в закупках предприятия - они были сделаны еще до начала его работы на предприятии. "У меня с этими закупками нет ни малейшей связи", - заявил газете Яркинс.