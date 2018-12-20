Чт, 20.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

Депутаты Сейма решили, что 27 декабря уйдут на каникулы

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Помещение в Сейме. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Осенняя сессия Сейма закроется 27 декабря, а зимняя начнется 8 января 2019 года, решили сегодня депутаты.

Сейм 13-го созыва собрался на свое первое заседание 6 ноября, работа в комиссиях началась в конце ноября.

Согласно регламенту, работа Сейма в течение года проходит в трех очередных сессиях - осенней, зимней и весенней.

В перерывах между очередными сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии Сейма.

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