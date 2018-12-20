Депутаты Сейма решили, что 27 декабря уйдут на каникулы
20 декабря 2018, 9:53
Осенняя сессия Сейма закроется 27 декабря, а зимняя начнется 8 января 2019 года, решили сегодня депутаты.
Сейм 13-го созыва собрался на свое первое заседание 6 ноября, работа в комиссиях началась в конце ноября.
Согласно регламенту, работа Сейма в течение года проходит в трех очередных сессиях - осенней, зимней и весенней.
В перерывах между очередными сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии Сейма.