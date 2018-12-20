В Кенгарагсе под колесами машины погиб пешеход; полиция ищет свидетелей
20 декабря 2018, 10:04
18 декабря в 11:14 в Риге на улице Маскавас напротив дома номер 216 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, возможно, грузовике, сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась в больнице.
Госполиция просит отозваться водителя автомобиля и свидетелей ДТП, которые могут поделиться любой полезной следствию информацией. Звоните по номерам телефонов 67086976, 26653627 или 110!