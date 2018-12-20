Чт, 20.12.2018
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Сильно пьяный водитель BMW устроил аварию в Беверинском крае

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду в Беверинском крае на автодороге Валмиера-Рауна произошло ДТП с участием автомобиля BMW, водитель которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - алкометр показал три промилле, сообщает агентство ЛЕТА.

Водитель BMW вызвал столкновение с автомобилем Hyundai. Пострадавших в аварии нет, повреждены лишь автомобили.

В свою очередь в Праулиенской волости Мадонского края автоводители проинформировали полицию, что в темное время суток на проезжей части стоит автомобиль Toyota с разбитым передом и включенными аварийными огнями, что создавало угрозу безопасности движения.

Позднее полиция остановила эту машину на автодороге Мадона-Варакляни. Выяснилось, что водитель сел за руль с 3,22 промилле алкоголя в организме.

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