Сильно пьяный водитель BMW устроил аварию в Беверинском крае

Водитель BMW вызвал столкновение с автомобилем Hyundai. Пострадавших в аварии нет, повреждены лишь автомобили.

В свою очередь в Праулиенской волости Мадонского края автоводители проинформировали полицию, что в темное время суток на проезжей части стоит автомобиль Toyota с разбитым передом и включенными аварийными огнями, что создавало угрозу безопасности движения.