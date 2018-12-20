Мамаев: Я верующий человек. Господь сказал: "Кто тут без греха?"

Корреспондент "Известий", который отправился в "Бутырку" проведать футболистов, сообщает, что в камере Павла Мамаева — самодельный иконостас из бумажных икон и горит лампада. Сосед Павла по камере тоже верующий и они вместе посещают церковь на территории СИЗО.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что в данный момент читает в СИЗО Новый Завет.

"Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться.

Что касается решения суда, то мы целый день общались с органом власти, который нас не слышит", – сказал Кокорин.

Вместе ходить в храм футболисты не могут. Они сидят в разных камерах и не пересекаются ни на прогулках, ни в бане, ни в тренажёрном зале.

"Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться", - сказал Мамаев.

Решение суда, который продлил срок пребывания футболистов в СИЗО до 8 февраля, вызывает у Мамаева бурное возмущение. По словам игрока "Краснодара", суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест.

"Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать", — возмутился Павел Мамаев.

Игрока возмущает также тот факт, что не смотря на то, что он сдал свой заграничный паспорт и возместил ущерб потерпевшим, суд всё равно считает, что он может скрыться от следствия.

"Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил.

Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха? Мы никого не ограбили, не убили… Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны", — уверен футболист.