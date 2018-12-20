За год количество рабочих мест в Лиепае увеличилось почти на 900

На зарегистрированных в Лиепае предприятиях в сентябре 2018 года было 28 640 рабочих мест - на 882 больше, чем в сентябре 2017 года, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений администрации Лиепайского городского самоуправления.
Больше всего в этом году увеличилось количество рабочих мест в строительной отрасли, в отрасли гостиниц и общепита, административных и обслуживающих служб, здравоохранения и социальной опеки.
Большую часть рабочих мест создали новые предприятия. В первом полугодии в Лиепае было зарегистрировано 148 новых предприятий. К сентябрю 2018 года на 97 новых предприятиях было создано 327 рабочих мест.
За год количество рабочих мест в промышленности и в отрасли транспорта и складского хранения сократилось.
Росту занятости в Лиепае способствуют также самозанятые лица. В сентябре 2018 года в Лиепае хозяйственной деятельностью занимались 656 самозанятых лиц, трудоустроивших в общей сложности 931 человека.