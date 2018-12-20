За год количество рабочих мест в Лиепае увеличилось почти на 900

Больше всего в этом году увеличилось количество рабочих мест в строительной отрасли, в отрасли гостиниц и общепита, административных и обслуживающих служб, здравоохранения и социальной опеки.

Большую часть рабочих мест создали новые предприятия. В первом полугодии в Лиепае было зарегистрировано 148 новых предприятий. К сентябрю 2018 года на 97 новых предприятиях было создано 327 рабочих мест.

За год количество рабочих мест в промышленности и в отрасли транспорта и складского хранения сократилось.