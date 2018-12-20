Партия Борданса выдвинула кандидатом в министры образования филолога Шуплинску

Шуплинска - доктор филологических наук, была профессором Резекненской технологической академии, а Муйжниеце работала учителем английского языка в Даугмалской основной школе.

На пост министра юстиции НКП выдвинула своего лидера Яниса Борданса, на должность министра сообщения - Талиса Линкайтса.

Как сообщалось, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Партия "KPV LV" выдвинула на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.

"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.

Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.