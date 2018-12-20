Партия Борданса выдвинула кандидатом в министры образования филолога Шуплинску

Новая консервативная партия (НКП) выдвинула на должность министра образования и науки кандидатуру депутата Илги Шуплински, а депутат Анита Муйжниеце могла бы занять пост парламентского секретаря Министерства образования и науки.
Шуплинска - доктор филологических наук, была профессором Резекненской технологической академии, а Муйжниеце работала учителем английского языка в Даугмалской основной школе.
На пост министра юстиции НКП выдвинула своего лидера Яниса Борданса, на должность министра сообщения - Талиса Линкайтса.
Как сообщалось, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.
Партия "KPV LV" выдвинула на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.
"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.
Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.
Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ считает, что обязанности министра культуры должна продолжать выполнять Даце Мелбарде, министром по особым поручениям в демографических вопросах мог бы стать Имант Парадниекс, министром земледелия - Каспар Герхардс.