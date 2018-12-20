"Реал Мадрид" вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинале "королевский клуб" нанес поражение со счетом 3:1 японской команде "Касима Антлерс" благодаря хет-трику нападающего сборной Уэльса Гарета Бейла. Он отличился на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи.

29-летний валлиец забил уже шесть мячей на клубных чемпионатах мира и опередил по этому показателю нападающих "Барселоны" Луиса Суареса и Лионеля Месси, на счету которых по пять мячей. Единственный игрок, у которого больше голов - Криштиану Роналду (7).

В финале "Реал" сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ, а в матче за третье место "Касима Антлерс" встретится с аргентинским "Ривер Плейт". Обе встречи пройдут 22 декабря.