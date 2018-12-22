Отец Хабиба: "Хотите с нами драться? 30 миллионов, ребята, 30!"

"Наша задача - готовиться, выступить, выиграть. А задача промоушена - готовить новый контракт с учетом наших интересов. Один бой где угодно, с кем угодно и когда угодно. Мы выбираем, ставим точку. В Москве - в Москве. В Сочи - в Сочи. В Питере - в Питере. В Екатеринбурге - пожалуйста", - сказал отец Хабиба.