Отец Хабиба: "Хотите с нами драться? 30 миллионов, ребята, 30!"

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказал Конору Макгрегору в реванше за 15 миллионов долларов. Он хочет 30 миллионов.
"Вы хотите с нами драться? Пожалуйста, 30 миллионов - подеремся с вами. Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30", - сказал отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.
Свой последний бой Нурмагомедов провёл против Макгрегора. 6 октября в Лас-Вегасе, в рамках турнира UFC 229, россиянин одержал победу в четвёртом раунде, применив удушающий приём.
Галлерея: Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
"Такое предложение нам уже делали. Посмотрим. Есть же ребята, которые заслужили и ждут Хабиба. Мы должны их уважать как бойцов. Этот момент тоже нужно учитывать. Фергюсон, считаю, вполне заслуживает. И Диаса можно. Есть возможность, сейчас время выбора", - рассказал Нурмагомедов.
После боя с Макгрегором появились слухи, что Нурмагомедов свой следующий поединок может провести против 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера. Сейчас эти слухи утихли.
"Наша задача - готовиться, выступить, выиграть. А задача промоушена - готовить новый контракт с учетом наших интересов. Один бой где угодно, с кем угодно и когда угодно. Мы выбираем, ставим точку. В Москве - в Москве. В Сочи - в Сочи. В Питере - в Питере. В Екатеринбурге - пожалуйста", - сказал отец Хабиба.
За время своей карьеры Нурмагомедов одержал победу в 27 боях (11 в рамках UFC) и не потерпел ни одного поражения.