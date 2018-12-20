Харийс Витолиньш возглавил клуб из Швейцарии

Латвийский специалист Харийс Витолиньш возглавил швейцарский клуб "Давос". Об этом сообщил президент клуба Марк Джанола.
Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Витолиньш и "Давос" находятся на финальной стадии переговоров и им осталось уладить только формальности. После этого 50-летний Витолиньш заменит на посту главного тренера Арно Дель Курто, который работал с клубом на протяжении 22 лет.
За время своей тренерской карьеры Витолиньш, как ассистент Олега Знарка, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также самостоятельно возглавлял московское "Динамо".
С 2014 по 2018 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в сборной России по хоккею. За это время российская команда на чемпионатах мира завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В этом году Витолиньш и Знарок привели Олимпийских атлетов из России к олимпийскому "золоту".
На данный момент "Давос" в чемпионате Швейцарии занимает предпоследнее место, имея в своём активе 20 очков.