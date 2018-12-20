Чт, 20.12.2018
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Харийс Витолиньш возглавил клуб из Швейцарии

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Харийс Витолиньш

ФОТО: ITAR-TASS/LETA

Латвийский специалист Харийс Витолиньш возглавил швейцарский клуб "Давос". Об этом сообщил президент клуба Марк Джанола.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Витолиньш и "Давос" находятся на финальной стадии переговоров и им осталось уладить только формальности. После этого 50-летний Витолиньш заменит на посту главного тренера Арно Дель Курто, который работал с клубом на протяжении 22 лет.

За время своей тренерской карьеры Витолиньш, как ассистент Олега Знарка, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также самостоятельно возглавлял московское "Динамо".

С 2014 по 2018 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в сборной России по хоккею. За это время российская команда на чемпионатах мира завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В этом году Витолиньш и Знарок привели Олимпийских атлетов из России к олимпийскому "золоту".  

На данный момент "Давос" в чемпионате Швейцарии занимает предпоследнее место, имея в своём активе 20 очков.

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