Харийс Витолиньш возглавил клуб из Швейцарии

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Витолиньш и "Давос" находятся на финальной стадии переговоров и им осталось уладить только формальности. После этого 50-летний Витолиньш заменит на посту главного тренера Арно Дель Курто, который работал с клубом на протяжении 22 лет.

За время своей тренерской карьеры Витолиньш, как ассистент Олега Знарка, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также самостоятельно возглавлял московское "Динамо".

С 2014 по 2018 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в сборной России по хоккею. За это время российская команда на чемпионатах мира завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В этом году Витолиньш и Знарок привели Олимпийских атлетов из России к олимпийскому "золоту".