Путин: Киев рассчитывал на гибель моряков в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, заявил, что ситуация в Керченском проливе была провокацией украинских властей с целью повысить рейтинг президента Петра Порошенко.
"Это была сознательная провокация, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко. Ему удалось накалить ситуацию и подняться с пятого место в первую тройку в рейтинге. Он свою задачу выполнил за счет президента страны. Их послали в расчете того, что кто-то из моряков погибнет, но, слава богу, все живы и здоровы. Я знаю, что украинские власти недовольны тем, что все выжили", - заявил Путин.
Президент России также отметил, что сейчас моряки находятся под следствием и в будущем будет понятно, что с ними будет дальше.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ".
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.