Путин: Киев рассчитывал на гибель моряков в Керченском проливе

"Это была сознательная провокация, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко. Ему удалось накалить ситуацию и подняться с пятого место в первую тройку в рейтинге. Он свою задачу выполнил за счет президента страны. Их послали в расчете того, что кто-то из моряков погибнет, но, слава богу, все живы и здоровы. Я знаю, что украинские власти недовольны тем, что все выжили", - заявил Путин.