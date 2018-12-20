До зимних праздников осталось совсем немного! Будни потихоньку начинают приобретать праздничную окраску, чему способствуют украшенные витрины магазинов, рождественская музыка, а также елки, выставленные на продажу по всему городу. Портал TVNET отправился на Рижский центральный рынок, чтобы узнать, какой ассортимент зеленых красавиц в этом году предлагают жителям, и сколько придется отдать денег, чтобы принести частичку леса домой.