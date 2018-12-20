Пт, 21.12.2018
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Пятница будет снежной. Предупреждают о гололеде

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В пятницу, 21 декабря, по всей Латвии ожидается небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Погода облачная, дорогие обледенели.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Днем воздух прогреется до -2..-7 градусов.

В Риге также ожидается снег, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит до -4 градусов.

Latvijas Valsts ceļi предупреждают, что обледенение затрудняет движение на главных и региональных дорогах. 

Чтобы наладить дорожные условия, работают 84 единицы зимней техники компании Latvijas autoceļu uzturētājs. 

Напомним, 21 и 22 декабря станут самыми короткими днями года. Ночь с пятницы на субботу будет самой длинной в году, через 22 минуты после полуночи ожидается момент солнцестояния - начнется астрономическая зима.

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