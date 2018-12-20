Пятница будет снежной. Предупреждают о гололеде

В пятницу, 21 декабря, по всей Латвии ожидается небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.
Погода облачная, дорогие обледенели.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Днем воздух прогреется до -2..-7 градусов.
В Риге также ожидается снег, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит до -4 градусов.
Latvijas Valsts ceļi предупреждают, что обледенение затрудняет движение на главных и региональных дорогах.
Чтобы наладить дорожные условия, работают 84 единицы зимней техники компании Latvijas autoceļu uzturētājs.
Напомним, 21 и 22 декабря станут самыми короткими днями года. Ночь с пятницы на субботу будет самой длинной в году, через 22 минуты после полуночи ожидается момент солнцестояния - начнется астрономическая зима.