В самый короткий день года будет снежно и морозно

Ожидается облачная погода, дорогие обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -3..-5 градусов на побережье Курземе и до -8..-10 градусов в северо-восточных районах страны. Днем воздух прогреется до -1..-6 градусов.

В Риге 21 декабря также ожидается снег, будет дуть небольшой восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от -7 градусов ночью до -4 градусов днем.