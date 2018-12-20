В самый короткий день года будет снежно и морозно

В пятницу по всей Латвии пройдет небольшой снег, толщина снежного покрова увеличится на 1-4 сантиметра, сообщает агентство ЛЕТА.
Ожидается облачная погода, дорогие обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит от -3..-5 градусов на побережье Курземе и до -8..-10 градусов в северо-восточных районах страны. Днем воздух прогреется до -1..-6 градусов.
В Риге 21 декабря также ожидается снег, будет дуть небольшой восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от -7 градусов ночью до -4 градусов днем.
Напомним, 21 и 22 декабря станут самыми короткими днями года. Ночь с пятницы на субботу будет самой длинной в году, через 22 минуты после полуночи ожидается момент солнцестояния - начнется астрономическая зима.