Две звезды: Линда Лин поздравила Алену Остапенко с Новым годом

"Гордость нашей земли, история успеха и вдохновения - Елена Остапенко! Это был суперуспешный год, пусть у тебя, красивая, смелая и сильная женщина в следующем году будет повод отпраздновать новые победы и порадоваться красивым моментам вместе с любимым человеком!", - подписала фотографию Линда Лин.