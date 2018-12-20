Две звезды: Линда Лин поздравила Алену Остапенко с Новым годом
20 декабря 2018, 15:13
Певица Линда Лин опубликовала в сети Instagram фотографию, на который позирует с тениссисткой Аленой Остапенко, и душевно поздравила спортсменку с Новым годом.
"Гордость нашей земли, история успеха и вдохновения - Елена Остапенко! Это был суперуспешный год, пусть у тебя, красивая, смелая и сильная женщина в следующем году будет повод отпраздновать новые победы и порадоваться красивым моментам вместе с любимым человеком!", - подписала фотографию Линда Лин.