Чт, 20.12.2018
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Две звезды: Линда Лин поздравила Алену Остапенко с Новым годом
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ФОТО: instagram/linda_leen_

Певица Линда Лин опубликовала в сети Instagram фотографию, на который позирует с тениссисткой Аленой Остапенко, и душевно поздравила спортсменку с Новым годом. 

"Гордость нашей земли, история успеха и вдохновения - Елена Остапенко! Это был суперуспешный год, пусть у тебя, красивая, смелая и сильная женщина в следующем году будет повод отпраздновать новые победы и порадоваться красивым моментам вместе с любимым человеком!",  - подписала фотографию Линда Лин.  

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