Чт, 20.12.2018
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Беременная Меган Маркл появилась на публике в слишком узком платье
Все сдавила!

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ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

37-летняя Меган Маркл делает все, чтобы привлечь внимание к своему положению. Герцогиня Сассекская не только все время трогает руками беременный живот, но и обтягивает его очень узкими вещами, пишет Woman.ru.

18 декабря Меган Маркл побывала с официальным визитом в доме престарелых Brinsworth House, жителями которого являются художники, музыканты и представители других творческих профессий.

В этот день герцогиня Сассекская была одета в светлое платье Brock Collection с цветочным принтом, серое пальто Soia&Kyo и свои любимые замшевые туфли Tabitha Simmons с бантиками на пятках.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: GEOFF PUGH/AFP/Scanpix

Обратите внимание на то, насколько узкое платье выбрала Меган, которая, по подсчетам, находится на шестом месяце беременности.

Наряд в стиле Лиззи Беннет из "Гордости и предубеждения" так сильно обтянул фигуру супруги принца Гарри, что ее живот поднялся до уровня ребер,

хотя на церемонии British Fashion Awards неделей ранее он был намного ниже (и больше!). Не можем не отметить то, как впилась ткань изделия в грудь и спину будущей мамы. В общем, придворные стилисты опять дали маху.

Фотогалерея: Меган Маркл в ожидании первенца

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