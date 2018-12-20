"Это очень тяжело!": Галина Волчек рассказала об обмане Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова исполняла одну из главных ролей в спектакле "Двое на качелях". По словам Волчек, Чулпан попросила "паузу по медицинским соображениям из-за нервного истощения" на полгода. Несмотря на то, что спектакль был востребован у зрителей, актрису согласились подождать.

"Она говорит: "Я вам клянусь, что я в это время не буду сниматься, не буду играть ни в каком театре, не буду репетировать, я только оставляю за собой право на концертную деятельность, потому что иначе я просто не проживу с детьми…".

Я сказала, что понимаю, конечно, и пошла на это", — сообщила режиссер.

По словам Волчек, ей и раньше приходилось сталкиваться с паузами актеров во время текущих постановок: в свое время она ждала выздоровления Олега Табакова.

Галина Волчек ФОТО: COVI/Scanpix

"Он лежал с инфарктом, и я готовый спектакль "Обыкновенная история" отказывалась выпускать без Табакова со вторым исполнителем, хотя тот был готов — и это был прекрасный артист Андрей Мягков. Но я сказала тогда: "Я буду ждать", — вспомнила Волчек.

Табакова она дождалась, но договоренность с Хаматовой не продержалась и месяца: режиссер узнала, что Чулпан репетирует в театрах Москвы и Риги.

"Это меня не просто обидело или ранило. Я поняла, что надо распрощаться с этим спектаклем, и все. Потом я подумала: "Нет, не имею права, раз зритель так поверил и так пошел… Ну как вообще… Нет, это невозможно». Но кто будет играть? Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело",

— посетовала Волчек в интервью газете "Коммерсант".

В итоге спустя какое-то время Хаматову сменила Кристина Орбакайте. Спектакль от этого только выиграл — в зале снова появились аншлаги.

По словам Волчек, она сама не понимает, как ей пришло решение пригласить Орбакайте. Но призналась, что на решение повлияла самая ранняя роль Кристины в кино: ребенком Кристина Орбакайте блестяще сыграла Лену Бессольцеву в фильме "Чучело".

"Я в свое время посмотрела фильм «Чучело» и совершенно влюбилась и в этот фильм, и в эту девочку… Вот это существо сумело в меня так войти, что я тогда посмотрела этот фильм даже не знаю какое количество раз. С этим я и прожила очень много лет, потом я очень хорошо узнала Аллу Борисовну [Пугачеву], потом Кристину как дочку Аллы Борисовны… И меня "Чучело" преследовало просто!» — рассказала Волчек.

Об Орбакайте Галина Волчек отзывается очень хорошо: актриса зарекомендовала себя как "труженица" и "скромная девочка", которая с огромной отдачей выкладывалась на репетициях, несмотря на плотный график.

Кристина Орбакайте ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

"Она же сама от себя не зависит, это шоу-бизнес, это же планы, гастроли и так далее, так что это была мучительная для нее история, отчасти и для нас очень трудная… И Алла Борисовна, будучи мне близким человеком, меня не спросила ни разу ни о чем, а я ей никогда ничего не говорила. И наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела и вдруг…. Это было… В своем театре это было впервые… Я разрыдалась", — призналась Галина Волчек.