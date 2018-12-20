Дочь больной Альцгеймером Маргариты Тереховой затравили за просьбу о помощи

Другие пользователи отметили, что просьба Тереховой-младшей о средствах на лечение выглядит странной, так как вылечиться от болезни Альцгеймера невозможно.

Комментируя критику, дочь всенародной любимицы призналась, что родственникам актрисы решение пойти на Первый канал далось непросто.

Анна призналась, что ей не стыдно за просьбу о финансовой помощи на содержание народной артистки России, страдающей от болезни Альцгеймера.

Дочь актрисы также подчеркнула, что основная ответственность по уходу за Маргаритой Тереховой лежит именно на ней.

"У меня есть только моя работа в театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, — посетовала дочь в интервью "Комсомольской правде". — Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью.

Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса, она достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам".

В гостях у передачи "Эксклюзив" на Первом канале побывал и сын Маргариты Тереховой Александр. Он заявил, что заболевание матери находится на "одной из поздних стадий".

"Сложно сказать, как мама сейчас себя чувствует. Потому что при таком диагнозе — при болезни Альцгеймера — человек сам может этого не понимать. Началось все примерно десять лет назад, и сейчас мы уже на одной из поздних стадий.

Мама сама не ходит, практически не говорит, но реагирует. В ней осталась какая-то неизбывная харизма. Однако в целом все довольно печально. Человек начинает пропадать, исчезать",