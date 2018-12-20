В Белом доме завелась крыса и породила волну шуток в соцсетях

Уточняется, что новость о грызунах, живущих в Белом доме, была опубликована 17 декабря журналистом Fox News Джоном Робертсом, который утверждал, что крыса пробежала по его ноге, когда он стоял на Северной лужайке.

Как сообщает Independent, за последние недели по всему Вашингтону наблюдается существенное увеличение популяции крыс, однако теперь, когда грызуны добрались до главного здания города, пользователи соцсетей не смогли удержаться от шуток.

В частности, пользователи твиттера вспомнили, что президент Дональд Трамп уволил многих своих помощников, так как не доверял им.

«Многие из них уже подали в отставку», — говорится в одном из комментариев, размещенных под фотографией крысы.