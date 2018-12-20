Принят закон о допустимом количестве сверхурочных для медиков

Изменения предусматривают, что количество сверхурочной работы медиков в течение трех следующих лет не может превышать 16 часов в неделю, что в два раза больше, чем предусмотрено законом о труде. Сверхурочная работа возможна только с согласия самих медиков.

За последние недели Сейм и правительство приняли ряд решений, предусматривающих увеличение зарплат медиков на 20% уже с 1 января.