Хет-трик Виделля приносит "Динамо" неожиданную победу над СКА

Для латвийской команды начало матча выдалось более чем удачным. Уже на второй минуте Линус Виделль, после передачи Мартиньша Дзиеркалса, открыл счёт в игре. После такого дерзкого начала со стороны «Динамо», СКА выглядел немного озадаченным. Правда, затем питерские хоккеисты собрались и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась взятием ворот Билялова. Счёт сравнял Антон Белов.

Матч проходил на высоких скоростях, но очевидным преимуществом владели хозяева, которые за минуту до конца первого периода вышли вперёд. 14-м голом в сезоне отметился Николай Прохоркин.

Начало второго периода рижане начали в меньшинстве, так как на последних секундах первой 20-минутки удаление заработал Микелис Редлихс. СКА не воспользовался численным преимуществом, а вот «Динамо», спустя 5 минут сумело сравнять счёт. Линус Виделль отметился точным ударом в «девятку» ворот соперника и оформил дубль в матче.

В оставшееся время хозяева создали несколько опасных моментов у ворот «Динамо», но Билялов справился со всеми из них. Несмотря на подавляющее преимущество соперника, «динамовцы» сумели сохранить ничейный счёт перед началом третьего периода.

В заключительном периоде хозяева по-прежнему контролировали игру, но рижане грамотно оборонялись, не забывая убегать в контратаки.

Отличную игру в воротах показал Тимур Билялов, который несколько раз подряд выручил нашу команду от неминуемого гола. Основное время матча так и не выявило победителя, поэтому командам предстояло решить судьбу встречи в «овертайме».

На первых же секундах дополнительного времени рижане организовали опасную атаку, а затем неожиданно продолжили контролировать игру.

На третьей минуте «овертайма» Виделль убежал 1 в 0 и обыграл Шестёркина, оформив хет-трик в матче и принеся «Динамо» победу над соперником, которого мы не могли обыграть с 2016 года.