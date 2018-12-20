Сексуальная тревел-блогер похвасталась фото из путешествия и опозорилась
Девушка опубликовала в Сети фотоотчет о своей незабываемой поездке, но оказалось, что она просто "приклеила" себя на снимки.
Швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на фотошопе. "Фальшивые" фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram после поездки в Париж, пишет korrespondent.net.
Блогер похвасталась удачной поездкой, но ее поклонники заметили, что изображение девушки на нескольких фото "приклеено" поверх пейзажей.
На одном снимке ее ноги не касаются земли, а на втором вокруг волос виден белый контур.
Олссон отрицала использование фотошопа, но после крупного скандала, на который обратили внимание мировые таблоиды, призналась.
По словам тревел-блогера, ее снимки оказались некачественными, поэтому она использовала графический редактор.
Джонна не намерена удалять "поддельные" снимки. Она также отметила, что получает предложения от телеканалов, которые хотят поговорить с ней о фейковом путешествии.