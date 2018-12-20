Сексуальная тревел-блогер похвасталась фото из путешествия и опозорилась

Швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на фотошопе. "Фальшивые" фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram после поездки в Париж, пишет korrespondent.net.

Блогер похвасталась удачной поездкой, но ее поклонники заметили, что изображение девушки на нескольких фото "приклеено" поверх пейзажей.

На одном снимке ее ноги не касаются земли, а на втором вокруг волос виден белый контур.

Олссон отрицала использование фотошопа, но после крупного скандала, на который обратили внимание мировые таблоиды, призналась.

По словам тревел-блогера, ее снимки оказались некачественными, поэтому она использовала графический редактор.