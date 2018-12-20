Чт, 20.12.2018
Позвольте мне встретить Новый год с моими детьми, в кругу домашнего очага. Павел Мамаев, футболист

Журнал Time выбрал худшие песни года
Антирейтинг

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот видео

Журнал Time составил рейтинг самых худших песен уходящего 2018 года. Лидером антирейтинга стала композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone. Этот певец является одним из самых состоятельных, по версии журнала Forbes.

Второе место занимает 6ix9ine с песней FEFE. По мнению составителей рейтинга, в композиции нет ничего, помимо "пошлых намеков и тошнотворного текста".

А замкнула тройку лидеров Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, стиль которой отчасти напоминает Мадонну, пишет korrespondent.net.

Также в ТОП-10 включены:

- Джастин Тимберлейк - The Hard Stuff

- Maroon 5 - Girls Like You

- Зейн - Let Me

- DJ Snakе - Taki Taki

- Канье Уэст и Lil PumpI - Love It

- Greta Van Fleet - Lover

- Leaver Эминем - Fall

Читать также

Актуально

НАВЕРХ