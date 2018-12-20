Журнал Time выбрал худшие песни года

Журнал Time выбрал худшие песни годаАнтирейтинг
20 декабря 2018, 18:19
Журнал Time составил рейтинг самых худших песен уходящего 2018 года. Лидером антирейтинга стала композиция Psycho от американского хип-хоп-исполнителя Post Malone. Этот певец является одним из самых состоятельных, по версии журнала Forbes.
Второе место занимает 6ix9ine с песней FEFE. По мнению составителей рейтинга, в композиции нет ничего, помимо "пошлых намеков и тошнотворного текста".
А замкнула тройку лидеров Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, стиль которой отчасти напоминает Мадонну, пишет korrespondent.net.
Также в ТОП-10 включены:
- Джастин Тимберлейк - The Hard Stuff
- Maroon 5 - Girls Like You
- Зейн - Let Me
- DJ Snakе - Taki Taki
- Канье Уэст и Lil PumpI - Love It
- Greta Van Fleet - Lover
- Leaver Эминем - Fall