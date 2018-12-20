"Верди", "Эдгарс" и другие. Сообщаются первые имена политиков из "мешков ЧК"

Закон о выборах в Сейм определяет, что депутаты Сейма должны сообщать информацию о том, сотрудничали ли они или нет со службами безопасности СССР, ЛССР и других государств в качестве внештаных сотрудников, агентов, резидентов или владельцев конспиративных квартир.

Этим кандидатам не запрещено баллотироваться, но информация должна быть указана в справке о кандидате.

Так в документах, опубликованных 20 декабря, значится имя депутата Сейма Игоря Пименова ("Согласие"), но ранее о его возможном сотрудничестве с КГБ не сообщалось. Якобы Пименов был завербован в 1978 году и работал под именем "Кривичев".

Пименов агентству ЛЕТА отметил, что он сознательно не сотрудничал с КГБ и не был информатором, что он и доказал в суде.

В мешках есть и имя бывшего депутата Сейма и лидера Атмоды Ромуальда Ражука ("Единство"). Он был в списке кандидатов на вербовку, поэтому его позывные не упомянуты.

Бывший политик заявил, что он не сотрудничал с КГБ и его имя в мешках стало для него большим сюрпризом.

В разделе "агент" значится имя бывшего депутата Сейма Арвида Платперса. Согласно опубликованной информации, он был завербован в 1981 году под именем "Верди". Сам политик отметил, что суд в 2005 году вынес решение, что он не сотрудничал с КГБ.

"Я в 1981 году ездил за границу. У кого-то был интерес, что там происходит. Я был в США, в Японии. Это было связано с этим", - сказал политик - дирижер.

Также в карточках есть и имя депутата 10, 11 и 12 Сейма, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, он значится как "Эдгарс".

Он якобы был завербован в 1985 году. Связаться с ним в четверг, 20 декабря, агентству ЛЕТА не удалось.

В мешках обнаружено также имя экс-премьера и депутата нескольких созывов Ивара Годманиса, он значится как "Пугулис".

Годманис также судился и в суде доказал, что не сотрудничал с КГБ, однако недавно был скандал о пропаже материалов этого дела из архива Юрмальского суда.

В законе определено, что опубликованные сведения о содержании мешков ЧК имеют информативное значение и не накладывают юридических последствий без констатации факта в решении суда.

Как уже писал Русский TVNET - о том, что будет после открытия мешков, историк и руководитель научной комиссии по исследованию материалов КГБ Карлис Кангерис сказал, что есть два пути:

"Первый - когда сообщается, что имя человека в "мешках ЧК", он может обратиться в суд и попросить доказать факт сотрудничества с КГБ. (Прим. ред. - в период с 3 июня 1994 года по 19 декабря 2015 года в судах первой инстанции было рассмотрено 298 дел о констатировании факта сотрудничества с КГБ).

В большинстве случаев суд постановляет, что факт сотрудничества нельзя доказать, и человек "чист".