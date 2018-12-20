Как быстро похудеть к Новому году?
На этот почти сакраментальный вопрос ответила Елена Малышева. Она предлагает с этой целью прибегнуть к разгрузочным дням. По словам известного российского врача и телеведущей, похудеть за оставшееся до Нового года время на два килограмма - вполне реально.
Разгрузочный день без соли. Для быстрого похудения к Новому году Елена Малышева порекомендовала испытать на себе бессолевой разгрузочный день. За сутки при этом можно употребить пищи на 600 килокалорий, а также одну ложку растительного масла - но никакой соли!
"Отказ от соли помогает вывести из организма до двух литров воды в сутки. Лишняя вода - это отеки, повышенное давление. Даже один день без соли приносит большую пользу",
- приводит слова знаменитого телеврача МедикФорум.
Углеводный разгрузочный день. В течение дня съедается 100 граммов любого шоколада, разделенного на части. Другой вариант: стакан гречки, которую нужно отварить, также поделить на части и съедать их на протяжении суток.
Белковый разгрузочный день. Один из его видов для быстрого похудения - на кефире: два литра однопроцентного кефира выпиваются в течение дня.
Также можно "разгрузиться" на отварной треске: 500 граммов делите на порции, которые употребляются за сутки по мере голода.
"В любой из разгрузочных дней советую выпивать не меньше двух литров воды. Можно также чай и кофе, но без сахара и молока», - отметила Елена Малышева.
Метод одного стакана. По мнению Малышевой, тем, кто хочет похудеть, нужно придерживаться правила: съедать за один раз столько еды, сколько умещается в стакане. Если человек не страдает ожирением, то именно такой объем пищи достаточен для заполнения желудка и недопущения чувства голода.