"С Аленой не бывает скучно!" Новый тренер Остапенко о подопечной

21-летняя спортсменка в начале пресс-конференции призналась, что чувствует себя хорошо, и что время, проведенное дома, оказалось полезным.

"К сожалению, и в этом году Рождество я не встречу дома. Здесь хорошо. Еще не хочется уезжать, но хочу возобновить участие в турнирах", - рассказала Остапенко.

Обладательница 22 места в мировом рейтинге новый сезон начнет на исходе декабря в рамках турнира WTA серии International, который пройдет в китайском Шэньчжэнь. После этого спортсменка отправится на соревнования в Сидней и на открытый чемпионат Австралии.

Несмотря на то, что травма левой ладони, полученная в конце прошлого сезона, зажила, Остапенко все еще работает в щадящем режиме.

Галерея: Алена Остапенко в 2018 году

"Последствия могли бы быть меньше, если бы я не стартовала на турнирах в Китае. После турниров не могла пошевелить рукой, поэтому два с половиной месяца пришлось пропустить. Травма вылечена, но еще надо быть очень осторожной. Одно неправильное движение и травма может вернуться", - призналась Остапенко.

Вторая ракетка Латвии рада, что на ее родине пройдет турнир мирового уровня. По ее воспоминаниям, в последний раз она выступала на турнире дома, когда ей было 12 лет.

"Целью в новом сезоне я ставлю вернуться в первую десятку мирового рейтинга и как можно лучше выступить на турнирах "Большого шлема".

Также хочу со сборной подняться в высшую группу Кубка Федераций. Если мы продолжим выступать вместе [с первой ракеткой Латвии Анастасией Севастовой], у нас есть шанс и победить на этом турнире", - отметила Остапенко.

Латвийская спортсменка продолжит работу с голландским тренером Гленом Шаапом, которым довольна. Новым тренером довольна мать и тренер теннисистки Елена Яковлева.

"У Шаапа большой опыт в работе с женщинами. Он очень хороший тренер и вокруг него хорошая энергия, к тому же есть желание достичь высоких результатов", - отметила Яковлева.

Сам Шаап высказался, что Алене всего 21 год, у нее большое будущее. "В Латвии я чувствую себя как дома, к тому же с Аленой не бывает скучно", - рассказал голландец.