Пт, 21.12.2018
Старший сын взобрался в гору, но скатился до половины, второй - до две трети пути, третий - до три четверти. Может быть, четвертый взберется на вершину и получит готовое правительство. Филипп Раевский, политолог

"За четверть миллиона и я бы пошел в поход с Ушаковым..." Как Рижская дума поддерживает спорт

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Депутатам Рижской думы нравится бегать - и в марафонах, и по коридорам думы от неудобных вопросов журналистов. А еще столичной думе нравится сорить деньгами - в этом году более четверти миллиона евро были выделены обществу Streetbasket под руководством Раймонда Элбакяна. 

Напомним, в прошлом году перед выборами в самоуправления Элбакян вместе с режиссером Марисом Мартинсоном снял "документальный фильм" о мэре Риги Ниле Ушакове ("Согласие").

Какие еще спортивные общества любит и поддерживает Рижская дума, в сюжете традиционного выпуска Starp citu от Re:Baltica в сотрудничестве с TVNET.

Всю новую серию передачи можно посмотреть здесь.

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