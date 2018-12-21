"За четверть миллиона и я бы пошел в поход с Ушаковым..." Как Рижская дума поддерживает спорт
21 декабря 2018, 7:19
Депутатам Рижской думы нравится бегать - и в марафонах, и по коридорам думы от неудобных вопросов журналистов. А еще столичной думе нравится сорить деньгами - в этом году более четверти миллиона евро были выделены обществу Streetbasket под руководством Раймонда Элбакяна.
Напомним, в прошлом году перед выборами в самоуправления Элбакян вместе с режиссером Марисом Мартинсоном снял "документальный фильм" о мэре Риги Ниле Ушакове ("Согласие").
Какие еще спортивные общества любит и поддерживает Рижская дума, в сюжете традиционного выпуска Starp citu от Re:Baltica в сотрудничестве с TVNET.
Всю новую серию передачи можно посмотреть здесь.