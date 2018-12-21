"За четверть миллиона и я бы пошел в поход с Ушаковым..." Как Рижская дума поддерживает спорт

Депутатам Рижской думы нравится бегать - и в марафонах, и по коридорам думы от неудобных вопросов журналистов. А еще столичной думе нравится сорить деньгами - в этом году более четверти миллиона евро были выделены обществу Streetbasket под руководством Раймонда Элбакяна.