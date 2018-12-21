После заявления Трампа по Сирии глава Пентагона объявил об отставке

По словам Мэтисса, правильным для него будет покинуть свой пост.

"Я верю, что мы должны быть решительными и четкими в отношениях с теми странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим", - отмечает Мэтисс, в своем письме указывая на Китай и Россию.

В тот же день Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэтисс покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.

Между тем, решение Трампа о выводе американских войск из Сирии вызвало критику со стороны ряда членов Сената США.

Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в обращении сенаторов, направленном в администрацию президента.

Ранее, 14 октября, в эфире телеканала CBS Трамп уже упоминал возможную отставку Джеймса Мэтисса.

The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом. The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, в декабре Трамп объявил о том, что свои посты покинут глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр внутренних дел США Райан Зинке.