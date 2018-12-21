Пт, 21.12.2018
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Авдеевка, Зайцево - заметки с фронта. Скоро на TVNET!
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ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Здания, изрешеченные артиллерийскими разрядами, дети, которые каждую ночь слышат обстрелы. Зайцево, Авдеевка - здесь по-прежнему идет война, о наличии которой в мире позабыли. Украина - забытая миром горячая точка. 

В 2015 году режиссер Янис Вингрис на восточно-украинском фронте снимал документальный фильм "Волонтеры" о добровольцах украинской войны, доставляющих военным провизию и экипировку.

Спустя три года - в конце 2018 года, незадолго до событий в Керченском проливе, Вингрис вернулся в Украину, чтобы сделать репортажи из Авдеевки, Зайцево и других горячих точек. 

Сравнение военной ситуации с той, что была три года назад, а также волна волонтерства - помощи военным и гражданским, пострадавшим на войне. 

Анонс репортажей из Авдеевки и Зайцево

На портале TVNET с 7 января!

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