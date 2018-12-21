США сокращают военный контингент в Афганистане

В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 14 тысяч американских военных.

По данным издания Wall Street Journal, речь может идти о выводе более чем 7 тысяч военнослужащих.

Только накануне стало известно, что действующий министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о своей отставке в связи с возникшими разногласиями между ним и президентом Трампом.

Ранее, 19 декабря, глава Белого дома одобрил вывод около 2 тысяч американских военных из Сирии. Это решение вызвало критику со стороны некоторых членов Сената США.

Трамп меняет стратегию

Между тем, в сентябре стало известно, что вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан".

Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских.

"Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - заявил тогда глава Пентагона. Подробностей он не назвал.

Летом 2017 года Трамп обнародовал новую на тот момент стратегию США по Афганистану: увеличить американский контингент, побудить союзников Вашингтона также вновь нарастить там свое присутствие и вести в Афганистане войну до победы во имя уничтожения террористов.