Пт, 21.12.2018
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Печальная статистика: за три дня в пожарах погибли шесть человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За последние три дня в результате пожаров погибли шесть человек, свидетельствую данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Два человека погибли во вторник, три - в среду, за прошедшие сутки - еще один.

В четверг, 20 декабря, в 10.23 пожарные получили вызов в Резекненский край, где загорелся жилой дом.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом и существует угроза распространения огня на соседние здания.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в пожаре погиб один человек. Пожар был ликвидирован в 15.50.

В этом году в пожарах погибли уже 78 человек, в том числе трое детей.

В большинстве случаев причиной трагических пожаров является беспечность людей, например, неосторожное курение в помещениях и использование поврежденных отопительных приборов.

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