Печальная статистика: за три дня в пожарах погибли шесть человек

За последние три дня в результате пожаров погибли шесть человек, свидетельствую данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Два человека погибли во вторник, три - в среду, за прошедшие сутки - еще один.
В четверг, 20 декабря, в 10.23 пожарные получили вызов в Резекненский край, где загорелся жилой дом.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом и существует угроза распространения огня на соседние здания.
Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в пожаре погиб один человек. Пожар был ликвидирован в 15.50.
В этом году в пожарах погибли уже 78 человек, в том числе трое детей.
В большинстве случаев причиной трагических пожаров является беспечность людей, например, неосторожное курение в помещениях и использование поврежденных отопительных приборов.