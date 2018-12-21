Ледяные глыбы с неба! На Сидней обрушился град размером с теннисный мяч

"По состоянию на 6:30 утра у нас 15 000 претензий на 80 миллионов австралийских долларов (50 млн евро) в качестве компенсации за ущерб", — сообщили в Страховом совете Австралии.

"Когда разразилась гроза, жители Сиднея в отчаянии смотрели, как град в форме цветной капусты врезался в лобовое стекло автомобилей и превратил Гавань в пузырящийся и плещущийся котел.

Фото: Град в Австралии размером с теннисный мяч

Многие водители искали убежище под крытыми автозаправочными станциями, а несколько храбрых серферов в воде на знаменитом пляже Бонди-Бич спрятались под досками", — пишет obozrevatel.com.