Ледяные глыбы с неба! На Сидней обрушился град размером с теннисный мяч
На крупнейший город Австралии Сидней обрушились сильнейшие грозы с градом, ледяные глыбы достигали размеров с теннисный мяч, сообщает AFP.
"По состоянию на 6:30 утра у нас 15 000 претензий на 80 миллионов австралийских долларов (50 млн евро) в качестве компенсации за ущерб", — сообщили в Страховом совете Австралии.
"Когда разразилась гроза, жители Сиднея в отчаянии смотрели, как град в форме цветной капусты врезался в лобовое стекло автомобилей и превратил Гавань в пузырящийся и плещущийся котел.
Фото: Град в Австралии размером с теннисный мяч
Многие водители искали убежище под крытыми автозаправочными станциями, а несколько храбрых серферов в воде на знаменитом пляже Бонди-Бич спрятались под досками", — пишет obozrevatel.com.
Отмечается, что градовые бури довольно распространены в штате Новый Южный Уэльс, хотя такого масштаба не наблюдалось с 1999 года, когда градины нанесли около 1,7 млрд австралийских долларов (1,06 млрд евро) ущерба.