Сбитый насмерть пешеход в Инциемсе: местные рассказали подробности

Немногим после 17.00 часов вечера жители Инциемса заметили, что на дороге Инчукалнс - Валмиера, рядом с автобусной остановкой, стоит бригада полиции и медиков.

Вскоре очевидец по имени Элмарс понял, что случилось, - погиб его знакомый. Из рассказов очевидцев можно понять, что мужчина был слабовидящим.

По рассказу Элмара становится ясно, что погибший был пожилым мужчиной. Он регулярно сам ходил в магазин. Оперативные службы как раз стояли у тропинки, ведущей в единственный магазин в округе.

Чтобы попасть в магазин, всем местным приходилось пересекать дорогу в опасном месте. По мнению очевидца, беда произошла, как раз переходя дорогу.

"Конечно, скорее всего он нарушил правила дорожного движения, вряд ли у него был отражающий жилет, но из-за этого же нельзя было его бросать...", - высказался Элмар.

И другая местная жительница также рассказала, что пешеход действительно пересекал дорогу в неразрешенном месте, но это приходилось делать каждому, кто хотел дойти до Инциемса.

Она также отметила, что недалеко есть и дети, и уже неоднократно люди просили сделать переход через дорогу, к остановке школьного автобуса, но его так и нет.

Полиция в свою очередь, несмотря на высказывания окружающих, сообщила, что у погибшего была одежда с отражающими элементами, но они находились на спине, поэтому водитель мог и не заметить их.