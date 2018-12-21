Сбитый насмерть пешеход в Инциемсе: местные рассказали подробности

Вечером 17 декабря на проезжей части в Инциемсе Кримулдской волости был насмерть сбит пешеход. Передача Degpunktā рассказала подробности произошедшего.
Немногим после 17.00 часов вечера жители Инциемса заметили, что на дороге Инчукалнс - Валмиера, рядом с автобусной остановкой, стоит бригада полиции и медиков.
Вскоре очевидец по имени Элмарс понял, что случилось, - погиб его знакомый. Из рассказов очевидцев можно понять, что мужчина был слабовидящим.
По рассказу Элмара становится ясно, что погибший был пожилым мужчиной. Он регулярно сам ходил в магазин. Оперативные службы как раз стояли у тропинки, ведущей в единственный магазин в округе.
Чтобы попасть в магазин, всем местным приходилось пересекать дорогу в опасном месте. По мнению очевидца, беда произошла, как раз переходя дорогу.
"Конечно, скорее всего он нарушил правила дорожного движения, вряд ли у него был отражающий жилет, но из-за этого же нельзя было его бросать...", - высказался Элмар.
И другая местная жительница также рассказала, что пешеход действительно пересекал дорогу в неразрешенном месте, но это приходилось делать каждому, кто хотел дойти до Инциемса.
Она также отметила, что недалеко есть и дети, и уже неоднократно люди просили сделать переход через дорогу, к остановке школьного автобуса, но его так и нет.
Полиция в свою очередь, несмотря на высказывания окружающих, сообщила, что у погибшего была одежда с отражающими элементами, но они находились на спине, поэтому водитель мог и не заметить их.
Передача сообщила, что после происшествия водитель автомобиля дождался полицию и пояснил ситуацию. Полиция начала расследование и призвала очевидцев звонить по телефону 266 53 628.