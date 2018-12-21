Кучинскис: Латвию "в любом случае ждет стагнация"

Оценивая нынешнюю политическую ситуацию и раздробленность нового парламента, Кучинскис выразил сожаление, так как страну "в любом случае ждет стагнация".

Он сомневается в возможности добиться положительных результатов формирования правительства.

"Сформировать правительство из нынешнего состава Сейма, наверное, возможно. [..] Но я очень сомневаюсь, что результат будет положительным", - сказал политик.

По его мнению, тому есть несколько причин.

Во-первых, в новом созыве Сейма очень много людей без политического опыта, во-вторых, сотрудничеству мешают обещания и ложь партий. А в-третьих, четырем-пяти партиям в правительстве будет трудно сработаться.

"Даже трем партиям было трудно сработаться, куда уж пяти. Придется часто идти на компромиссы, а это может привести к тому, что даже не стоит начинать что-то делать, так как цель становится бессмысленной", - подчеркнул Кучинскис.

По его мнению, формирование правительства зашло в тупик, и любой кандидат в премьеры, который придет со стороны, будет просто "съеден".