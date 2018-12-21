Олимпийская чемпионка: Тренер сломал мне пальцы хоккейной клюшкой

21-летняя спортсменка выиграла золото ОИ-2014 и ОИ-2018 в командной эстафете на 3000 метров. Индивидуальные соревнования для Сим закончились провалом: на 1000 метрах Сим упала сама, а на дистанции 1500 метров столкнулась с партнершей по сборной. Обе спортсменки были сняты с пробега, а Сим, ко всему прочему, получила дисквалификацию.

После Олимпиады Сим призналась на судебном процессе, по делу её тренера, что причиной её провала стало насилие со стороны тренера. Наставник избивал ее уже тогда, когда Сим была семилетней.

«Тренер Хо бил и оскорблял меня постоянно. Однажды он взял в руки хоккейную клюшку и сломал мне пальцы. В другой раз он бросил в меня металлические шары», - сказала сквозь слезы спортсменка. Всего за пару недель до ОИ-2018 Хо избил Сим особенно жестоко. «Я подумала, что умру», - заявила Сим в суде.

Сам Хо объяснил рукоприкладство желанием улучшить результаты спортсменки. В октябре суд признал Хо виновным в насилии и назначил ему десятилетнее тюремное наказание.

В Южной Корее слово тренера - закон, а власть его - практически абсолютная. Случаи оскорблений и насилия не редки, а тех спортсменов, которые осмеливаются заявить о таких фактах, именуют не иначе как предателями.