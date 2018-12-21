"Все для Латвии!" потребовали разъяснений о празднике Рижской думы на русском языке

Такое решение было принято после того, как ВЛ-ТБ/ДННЛ получила жалобы от граждан по поводу этого мероприятия, которое прошло 14 декабря у супермаркета "Минск".

Лидер фракции Наурис Пунтулис указал, что требования об использовании государственного языка государственные и муниципальные органы должны соблюдать в первую очередь, в том числе и Рижская дума на своих публичных мероприятиях.

"Сейчас, когда мы начали переход на обучение на государственном языке, подобное совершенно неприемлемо. Это похоже на преднамеренную языковую политику Рижской думы, что регулярно приводит к конфликтам", - сказал Пунтулис.

Однако в Рижской думе агентство ЛЕТА выяснило, что мероприятие организовало не самоуправление, а партия "Согласие".

Представитель Центра государственного языка (ЦГЯ) Сармите Павулена сообщила, что центр также получил информацию об этом мероприятии.

"Связавшись с думой, мы получили разъяснения о том, что конкретное мероприятие организовала партия "Согласие". Любая партия в частном порядке имеет право проводить мероприятия на иностранных языках, если до этого о них была распространена информация на государственном языке", - пояснила представитель центра.

В связи с этим у ЦГЯ нет оснований применять какие-либо санкции.