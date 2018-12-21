Пт, 21.12.2018
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Рижское "Динамо" покинул ещё один легионер

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Артём Аляев

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Российский защитник Артём Аляев покинул рижское "Динамо", сообщает агентство LETA. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Примечательно, что 23-летний Аляев вместе с командой отправился на очередную серию выездных матчей, но в победном матче против СКА участия не принимал.

Артём Аляев начал сезон в составе московского "Спартака", в котором провел три матча, а в октябре присоединился к рижскому "Динамо". В общей сложности за латвийский клуб он провёл 17 матчей, забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Ранее защитник представлял нижегородское "Торпедо", а также тольяттинскую "Ладу", которая больше не принимает участия в КХЛ.

В составе рижского "Динамо" осталось 11 легионеров. В начале декабря клуб покинул российский вратарь Максим Третьяк.

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