Рижское "Динамо" покинул ещё один легионер

Примечательно, что 23-летний Аляев вместе с командой отправился на очередную серию выездных матчей, но в победном матче против СКА участия не принимал.

Артём Аляев начал сезон в составе московского "Спартака", в котором провел три матча, а в октябре присоединился к рижскому "Динамо". В общей сложности за латвийский клуб он провёл 17 матчей, забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Ранее защитник представлял нижегородское "Торпедо", а также тольяттинскую "Ладу", которая больше не принимает участия в КХЛ.